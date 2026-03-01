Ali Khamenei Killed: ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടു; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേൽ- അമേരിക്ക സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഖമനെയിയുടെ മരണം ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ഖമനെയിയുടെ മകളും കൊച്ചുമകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാനിലെ തസ്നീം, ഫാര് തുടങ്ങിയ വാര്ത്താ ഏജന്സികളാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ തന്നെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തന്റെ ഓഫീസിൽ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
നേരത്തെ ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ഇസ്രയേലും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വാർത്ത ഇറാൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്ത്. പക്ഷേ ഇസ്രയേൽ-ട്രംപ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് അഞ്ചുമണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങള് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ ടിവിയും ഖമനെയിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ദുഃഖാചരണം
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ നാൽപത് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദു:ഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏഴു ദിവസത്തെ അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
