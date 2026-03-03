English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iran Conflict: ഇറാൻ സംഘർഷം; വിദേശ കപ്പലുകളിലെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 3, 2026, 01:57 PM IST
  • ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഡിജി ഷിപ്പിങ് അറിയിച്ചു.
  • വിദേശ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്

ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഡിജി ഷിപ്പിങ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഡിജി ഷിപ്പിങ് അറിയിച്ചു. വിദേശ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കപ്പലുകളുടെയോ മരിച്ചവരുടെയോ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം വിദേശ കപ്പലുകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ആക്രമണത്തിനിരയായിട്ടില്ലെന്നും ഡിജി ഷിപ്പിങ് വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

കപ്പലിലെ ശേഷിക്കുന്ന ക്രൂ അംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്, അവരുടെ സുരക്ഷ, ക്ഷേമം, സമയബന്ധിതമായ പിന്തുണ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ അധികാരികൾ എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും അടുത്ത ഏകോപനത്തിലാണ്, പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഒമാൻ തീരത്ത് മാർഷൽ ദ്വീപുകളുടെ പതാകയുള്ള കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഒമാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രസ്താവന. ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കയും ഇറാനും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഒമാൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ ഒരു കപ്പലിന് നേരെ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്.

