Iran Conflict: ഇറാൻ സംഘർഷം; വിദേശ കപ്പലുകളിലെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഡിജി ഷിപ്പിങ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഡിജി ഷിപ്പിങ് അറിയിച്ചു. വിദേശ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കപ്പലുകളുടെയോ മരിച്ചവരുടെയോ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം വിദേശ കപ്പലുകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ആക്രമണത്തിനിരയായിട്ടില്ലെന്നും ഡിജി ഷിപ്പിങ് വ്യക്തമാക്കി.
കപ്പലിലെ ശേഷിക്കുന്ന ക്രൂ അംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്, അവരുടെ സുരക്ഷ, ക്ഷേമം, സമയബന്ധിതമായ പിന്തുണ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ അധികാരികൾ എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും അടുത്ത ഏകോപനത്തിലാണ്, പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഒമാൻ തീരത്ത് മാർഷൽ ദ്വീപുകളുടെ പതാകയുള്ള കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഒമാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രസ്താവന. ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കയും ഇറാനും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഒമാൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ ഒരു കപ്പലിന് നേരെ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.