Iran attacks Abu Dhabi: ഇറാന്റെ ആക്രമണം തകർത്ത് യുഎഇ; അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് തീപിടിത്തം, 5 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്

അബുദാബി: അബുദാബിയിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്. അബുദാബി ഖലീഫ ഇക്കണോമിക് സോൺ പരിസരത്ത് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം യുഎഇ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് രണ്ട് ഇടങ്ങളിലായി തീപിടിത്തമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
അതേസമയം 5 പേരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും നിസാര മുറിവുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കി. മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവസ്ഥലത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
