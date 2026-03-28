English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
Iran attacks Abu Dhabi: ഇറാന്റെ ആക്രമണം തകർത്ത് യുഎഇ; അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് തീപിടിത്തം, 5 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്

പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിയതായും ഇവരുടെ പരിക്കുകൾ ​ഗുരുതരമല്ലെന്നുമാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:39 AM IST
  • അബുദാബി ഖലീഫ ഇക്കണോമിക് സോൺ പരിസരത്ത് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം യുഎഇ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തിരുന്നു.
  • ഇതിനിടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് രണ്ട് ഇടങ്ങളിലായി തീപിടിത്തമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Donald Trump: ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ആക്രമിക്കില്ല; പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: പൊന്ന് വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു! ഇന്നും കൂടി വില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പൊന്ന് വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു! ഇന്നും കൂടി വില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!
7
Gold price
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!
Iran attacks Abu Dhabi: ഇറാന്റെ ആക്രമണം തകർത്ത് യുഎഇ; അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് തീപിടിത്തം, 5 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്

അബുദാബി: അബുദാബിയിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്. അബുദാബി ഖലീഫ ഇക്കണോമിക് സോൺ പരിസരത്ത് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം യുഎഇ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് രണ്ട് ഇടങ്ങളിലായി തീപിടിത്തമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം 5 പേരുടെയും പരിക്ക് ​ഗുരുതരമല്ലെന്നും നിസാര മുറിവുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കി. മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവസ്ഥലത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IranAbu DhabiIndians Injuredഇറാൻഅബുദാബി

Trending News