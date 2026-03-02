English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Cyprus UK Airbase: സംഘർഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും; സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ത്?

Cyprus UK Airbase: സംഘർഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും; സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ത്?

സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണ് ഇറാൻ നടത്തിയത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 2, 2026, 11:08 AM IST
  • യൂറോപിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ദ്വീപ് രാജ്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അം​ഗമാണ്.
  • 1960വരെ ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു സൈപ്രസ്.

Read Also

  1. Israel attacks Beirut: ഇറാനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള; സഖ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇസ്രയേലും, ബെയ്റൂട്ടിൽ ബോംബ് വർഷം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
Kendra Trikona Rajayoga: ശുക്രന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓടിയെത്തും ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
9
Shukra Gochar
Kendra Trikona Rajayoga: ശുക്രന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓടിയെത്തും ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
Kerala KR-744 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-744 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം പറയുന്നതെന്ത്? 12 രാശികളുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം പറയുന്നതെന്ത്? 12 രാശികളുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
Cyprus UK Airbase: സംഘർഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും; സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ത്?

സൈപ്രസ്: ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇറാന്റെ ആക്രമണം വ്യാപിക്കുന്നു. ദ്വീപ് രാജ്യമായ സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെയാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണ് ഇറാൻ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും ഡ്രോൺ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും മുൻപ് തകർക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ബ്രിട്ടൺ അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അക്രോതിരി സൈനിക താവളം

സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടന്റെ അക്രോതിരി സൈനിക താവളത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഡ്രോൺ ആക്രമണമായിരുന്നുവെന്ന് സൈപ്രസ് സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ താവളത്തിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സൈപ്രസ് സർക്കാർ വക്താവ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോസ് ലെറ്റിംബിയോട്ടിസ് പറഞ്ഞു.

Also Read: Israel attacks Beirut: ഇറാനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള; സഖ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇസ്രയേലും, ബെയ്റൂട്ടിൽ ബോംബ് വർഷം

സൈപ്രസ്

യൂറോപിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ദ്വീപ് രാജ്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അം​ഗമാണ്. 1960വരെ ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു സൈപ്രസ്. പിന്നീട് സ്വാതന്ത്യം നൽകി ദ്വീപ് രാജ്യമായി. എന്നാൽ സൈപ്രസിലെ രണ്ട് മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടണിന്‍റെ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. ബ്രിട്ടണ് പരമാധികാരമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് താവളങ്ങളും.

ഇറാന്റെ ലക്ഷ്യം

സൈപ്രസിലേക്ക് കൂടി ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ച് സമ്മര്‍ദം തന്ത്രം ശക്തമാക്കാനാണ് ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംഘർഷം യൂറോപ്പിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ആക്രമണം. സൈപ്രസിലേക്ക് ഇന്നലെയും ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. അത് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയെത്തിയതാണെന്നായിരുന്നു അനുമാനം. എന്നാൽ സൈപ്രസിലെ ഇന്നത്തെ ആക്രമണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തെയും ഇറാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

CyprusUK Baseസൈപ്രസ് ആക്രമണംബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളംഇറാൻ

Trending News