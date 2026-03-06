English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iraq US Base Attacked: ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ; മിസൈലുകളെ ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്ത് യുഎഇ

Iraq US Base Attacked: ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ; മിസൈലുകളെ ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്ത് യുഎഇ

ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ യുഎഇ പ്രതിരോധ സേന ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തു. ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളുമാണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:28 PM IST
  • അതിനിടെ ആക്രമണം മേഖലയിലെ ഊർജ്ജ ഉത്പാദനത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചതായാണ് വിവരം.
  • കുർദിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എച്ച്കെഎൻ എനർജി നടത്തുന്ന എണ്ണ ഉത്പാദനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി കുർദിസ്ഥാൻ പ്രകൃതിവിഭവ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Iraq US Base Attacked: ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ; മിസൈലുകളെ ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്ത് യുഎഇ

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന് പുറമെ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. വടക്കൻ ഇറാഖിലെ കുർദിസ്ഥാനിലുള്ള എർബിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തായുള്ള യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ പതിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായും പുക ഉയരുന്നതായും എഎഫ്‌പി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന കോൺസുലേറ്റ് കോംപ്ലക്സും ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Also Read: Iran Strikes Tel Aviv: ടെൽ അവീവിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം; ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ

അതിനിടെ ആക്രമണം മേഖലയിലെ ഊർജ്ജ ഉത്പാദനത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചതായാണ് വിവരം. കുർദിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എച്ച്കെഎൻ എനർജി നടത്തുന്ന എണ്ണ ഉത്പാദനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി കുർദിസ്ഥാൻ പ്രകൃതിവിഭവ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ നിരന്തരം ബാധിക്കുന്ന മേഖലയായി മാറുകയാണ് കുർദിസ്ഥാൻ. അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. 

അതേസമയം, ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അതീവ ജാ​ഗ്രത തുടരുകയാണ്. മേഖലയിലുടനീളം ഇറാന്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ മിസൈലുകളെ തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തതായി യുഎഇ അറിയിച്ചു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 9 മിസൈലുകളും 109 ഡ്രോണുകളും നശിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

