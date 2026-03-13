English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Drone Attack Oman: ഒമാനിൽ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; രണ്ട് പ്രവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, സൗദി, ദുബായിലും ആക്രമണം

Drone Attack Oman: ഒമാനിൽ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; രണ്ട് പ്രവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, സൗദി, ദുബായിലും ആക്രമണം

ഒമാനിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി.   

Mar 13, 2026
  • വ്യവസായ മേഖലയിലാണ് ഇന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
  • സോഹാറിൽ അൽ അവാഹി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് രണ്ട് പ്രവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മസ്കറ്റ്: ഒമാനിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് രണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിരവധി പേർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ മേഖലയിലാണ് ഇന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സോഹാറിൽ അൽ അവാഹി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് രണ്ട് പ്രവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മറ്റൊരു ഡ്രോൺ ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്ത് പതിച്ചതിനാൽ ആർക്കും പരിക്കൊന്നും ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഒമാനിൽ ഇതുവരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളൊന്നും തങ്ങൾ നടത്തിയതല്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ, റിയാദിലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ക്വാർട്ടറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഡ്രോണുകൾ തകർത്തതായി  പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇവിടെയാണ് വിദേശ എംബസികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ സൗദിയിലെ മറ്റിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഡ്രോണുകൾ കൂടി തടഞ്ഞതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യ, കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും അൽ-ഖർജ് ഗവർണറേറ്റിലും തലസ്ഥാനമായ റിയാദിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുമായി എട്ട് ഡ്രോണുകൾ കൂടി വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന വെടിവച്ചിട്ടു.

Also Read: Iran's Missile Strike Near Jerusalem: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ജറുസലേമിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപം സ്ഫോടനങ്ങൾ, പ്രാ‍ർഥനകൾ നിർത്തി- VIDEO

ഫെബ്രുവരി 28ന് യുഎസും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ഇറാനെ ആക്രമിച്ചത് മുതൽ തുടങ്ങിയ സംഘർഷം പിന്നീട് ​ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരന്തരം ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി ടെഹ്‌റാൻ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്.

