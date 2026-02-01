Iran Explosions: ഇറാനിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം, അഞ്ച് മരണം; പങ്കില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിലുണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ അഞ്ച് മരണം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ അഹ്വാസിലും തെക്കൻ തുറമുഖ നഗരമായ ബന്ദർ അബ്ബാസിലുമാണ് അപകടങ്ങളുണ്ടായത്. അഹ്വാസിലെ ഒരു പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലുണ്ടായ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് നാലുപേർ മരിച്ചതെന്ന് ടെഹ്റാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ബന്ദർ അബ്ബാസിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 14 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ബന്ദർ അബ്ബാസിലെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് നാവിക കമാൻഡറെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണമെന്ന പ്രചരണങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ഇസ്രായേലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമോഗൻ പ്രവിശ്യയിലെ ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗം സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
#BREAKING || Visuals from Bandar Abbas, Iran https://t.co/Ed0Gvo80zx pic.twitter.com/fiLZreVm1V
— PULSE (@Pulsebyshinde) January 31, 2026
സ്ഫോടനം നടന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായും സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷൻ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കയുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാനിൽ ഇത്തരം സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
ആണവ കരാർ സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളും ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നിലനിൽക്കെ ഇറാന് നേരെ യുഎസ് സൈനിക ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ സൈനികാഭ്യാസം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ ലൈവ് ഫയർ ഡ്രിൽ നടക്കുമെന്നും കപ്പലുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഇറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ സുപ്രധാന പാതയായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിനോട് ചേർന്നാണ് ബന്ദർ അബ്ബാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ തുറമുഖ നഗരത്തിലുണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.