/Iran Attacks Israel: സംഘർഷം കടുക്കുന്നു; ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാന്റെ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം

ടെൽഅവീവ്: പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതം. ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിലിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇറാൻ ആദ്യമായാണ് നേരിട്ട് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത്.
ബെയ്റൂട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിനു പിന്നാലേയാണ് ഈ വ്യോമാക്രമണം . റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇറാൻ നാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ആൺ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ്. എന്നാൽ ആക്രമണം എത്രത്തോളമാണെന്നോ എവിടെയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നോ ഉള്ള വിവരം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. മിസൈലുകൾ എല്ലാം തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തകർത്തുവെന്ന് ഇസ്രയേലും പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേൽ ലെബനിൽ തുടരുന്ന ആക്രമണമാണ് ഇറാന്റെ ഈ നീക്കത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ഒരാൺ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയത്.
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