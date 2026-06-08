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Iran Attacks Israel: സംഘർഷം കടുക്കുന്നു; ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാന്റെ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം

Iran Missile Attacks Israel: ലെബനനെതിരായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ഏപ്രിലിലുണ്ടായ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള ഇറാന്റെ ആദ്യ മിസൈൽ ആക്രമണമാണിത്.

Published: Jun 08, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:54 AM IST
Iran Attacks Israel: സംഘർഷം കടുക്കുന്നു; ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാന്റെ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം
Image Credit: File photo

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