English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Ship Attacked In Hormuz: ഹോർമുസിൽ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് ഇറാൻ; കനത്ത നാശനഷ്ടം

Strait of Hormuz: ഒമാന്റെ വടക്കുകിഴക്ക് ഏകദേശം 15 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 22, 2026, 01:09 PM IST
  • കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത സംഭവത്തിൽ സമുദ്ര നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി
  • തുടർച്ചയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതെന്ന് ഇറാൻ

Read Also

Trending Photos

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് ബുധനാഴ്ച ഇറാന്‍റെ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7.55ഓടെ ഗാർഡിന്റെ തോക്കുബോട്ടുകൾ കപ്പലിനെ സമീപിച്ച് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

കപ്പലിന്റെ ബ്രിഡ്ജിന് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളപായമോ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒമാന്റെ വടക്കുകിഴക്ക് ഏകദേശം 15 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലുള്ള കപ്പലുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും കിംഗ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നിർദ്ദേശിച്ചു.

കപ്പൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചെന്ന് ഇറാൻ

കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത സംഭവത്തിൽ സമുദ്ര നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. തുടർച്ചയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇറാനിയൻ സേന കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതെന്നും ഇത് കപ്പലിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയെന്നും തസ്നിം ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

"മുന്നറിയിപ്പുകൾ ധിക്കരിച്ച കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലിന് മേൽ ഇറാൻ സമുദ്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കി" എന്ന് ഏജൻസി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. "തുടർച്ചയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇറാനിയൻ സായുധ സേന കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു, ഇത് കപ്പലിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തി എന്ന് യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു," പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംഘർഷം വ്യാപകമായ സമുദ്ര തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

യു.എസ് സേന അടുത്തിടെ ഒരു ഇറാനിയൻ കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിരുന്നു. ഇറാനിയൻ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, ഏപ്രിൽ 20ന് യു.എസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാനിയൻ സേന ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്.

അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ നാവിക ഉപരോധം തുടരുമ്പോൾ, യുഎസ് "വെടിനിർത്തൽ ലംഘിക്കുകയും സമുദ്രക്കൊള്ള നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് ടെഹ്റാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സമുദ്ര സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

HormuzStrait Of HormuzShip AttackedShip Attacked In Hormuz

Trending News