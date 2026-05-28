/Iran Strikes US Base: യുദ്ധം വീണ്ടും കടുക്കുമോ? യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി; വ്യോമതാവളം ആക്രമിച്ചു

Iran US War: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ നടപടിയാണെന്നാണ് യുഎസ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.
വാഷിങ്ടൺ: സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കവേ വീണ്ടും യുഎസ്-ഇറാൻ ആക്രമണം. അമേരിക്ക ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതിന് തിരിച്ചടിയായി അമേരിക്കൻ വ്യോമതാവളം ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് ആക്രമിച്ചു.
ഏത് വ്യോമതാവളമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് ആർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഐആർജിസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ യുഎസ് ഇറാനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണമുണ്ടായത് ബന്ദർ അബ്ബാസിന് സമീപമായിരുന്നു. ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആക്രമണ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി എന്നാണ് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഇറാന്റെ നാല് ഡ്രോണുകൾ യുഎസ് സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടതായും അഞ്ചാമത്തെ ഡ്രോൺ വിക്ഷേപിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയായിരുന്ന താവളത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച തെക്കൻ ഇറാനിലെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും മൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ബോട്ടുകൾക്കും നേരെ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.