Iran Hits US Tanker: യുദ്ധക്കപ്പൽ മുക്കിയതിന് തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; യുഎസിന്റെ എണ്ണക്കപ്പൽ ആക്രമിച്ചെന്ന് വാദം, കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ എണ്ണക്കപ്പൽ ഇറാൻ ആക്രമിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം, പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ തങ്ങൾ ഒരു അമേരിക്കൻ എണ്ണക്കപ്പൽ ആക്രമിച്ചതായി ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) അവകാശപ്പെട്ടു.
യുഎസ് കപ്പലിന് തീപിടിച്ചതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി 'ഐറിസ് ദെന' (IRIS Dena) എന്ന കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്ക "കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ" നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് കപ്പൽ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരം തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഐആർജിസി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നത്. ആയിരത്തിലധികം ഇറാനികളും ആറ് അമേരിക്കൻ സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ട നിലവിലെ സംഘർഷം വലിയ തോതിൽ വഷളാകുന്നതിലേക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്കൻ തീരത്ത് വെച്ച് യുഎസ് അന്തർവാഹിനി ഇറാന്റെ യുദ്ധക്കപ്പൽ മുക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി. ഇതോടെ യുദ്ധം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇറാന്റെ യുദ്ധക്കപ്പൽ മുക്കിയത്?
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് രണ്ട് നാവികാഭ്യാസങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഇറാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന 'ഐറിസ് ദെന' എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലാണ് അമേരിക്കൻ ടോർപ്പിഡോ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നത്. രാജ്യാന്തര സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ 87 ഇറാനിയൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
കപ്പലിന്റെ കമാൻഡറും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 32 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 60-ഓളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. യുഎസ് പെന്റഗൺ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ, ടോർപ്പിഡോ കപ്പലിൽ പതിക്കുന്നതും കപ്പലിന്റെ പിൻഭാഗം തകർന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുങ്ങുന്നതും കാണാം.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ അന്തർവാഹിനി ടോർപ്പിഡോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കപ്പൽ മുക്കുന്നത്. ഇതിനായി 'മാർക്ക്-48' (Mark-48) എന്ന അത്യാധുനിക ടോർപ്പിഡോയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഇതിന് പ്രതികാരമായാണ് അമേരിക്കൻ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ഇറാന്റെ 'കയ്പേറിയ പ്രതികാരം'
ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ മുങ്ങിയതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കരുതിയ ഇറാനിയൻ കപ്പലിനെ അമേരിക്കൻ അന്തർവാഹിനി മുക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇറാന്റെ തീരത്ത് നിന്നും 2,000 മൈൽ അകലെ വെച്ച് നടന്ന ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കുമെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.
"ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അതിഥിയായിരുന്ന ദെന എന്ന കപ്പലിനെ മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അമേരിക്ക പിന്നീട് കയ്പോടെ ദുഃഖിക്കും," അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇറാനിയൻ നാവിക താവളങ്ങൾക്കും ഡ്രോണുകൾ വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കും നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.
യുദ്ധത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ആറാം ദിവസവും ഇറാനിൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേലിലെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും എംബസികൾക്കും ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്.
