Hormuz Strait: 'ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് ഒഴികെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്ന് കിടക്കുന്നു'; ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിക്കും ഇറാന്റെ മറുപടി

Hormuz Strait Donald Trump: സമുദ്ര സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാവികരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷനോടും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇറാൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 22, 2026, 03:32 PM IST
  • നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്
  • ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ പ്ലാന്റുകളെയായിരിക്കും ആദ്യം ലക്ഷ്യമിടുകയെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു

ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കും അവരുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്കും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മാരിടൈം ഏജൻസിയിലെ ഇറാന്റെ പ്രതിനിധി അലി മൗസവിയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇറാനിയൻ അധികൃതരുമായി കൃത്യമായ ഏകോപനം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമുദ്ര സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാവികരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷനോടും (ഐഎംഒ) മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച ഇറാൻ, നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായി തുറന്നുനൽകാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 48 മണിക്കൂർ സമയം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ പ്രതികരണം. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നടത്തിയ ഈ ഭീഷണിയിൽ ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ പ്ലാന്റുകളെയായിരിക്കും ആദ്യം ലക്ഷ്യമിടുകയെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ഇന്ധന-ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീക്കമുണ്ടായാൽ, മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അധിനിവേശങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പരസ്പര വിശ്വാസം വളർത്തുകയുമാണ് സമാധാനത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് മൗസവി പ്രസ്താവനയിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

