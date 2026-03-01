Iran Israel Conflict: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിൽ ലോകം രണ്ട് തട്ടിൽ..! യുഎസിനൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയ, അപലപിച്ച് റഷ്യയും ബ്രസീലും, സമാധാനത്തിനായി യുഎൻ

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം ശനിയാഴ്ച മുതലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇസ്രയേൽ യുഎസുമായി ചേർന്ന് ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതോടെ ലോകജനത മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ടെഹ്റാനിലുൾപ്പെടെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെയും യുഎസ് കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയുമാണ് ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യ അശാന്തമാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ തുടരുന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധഭീതി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആഗോള സംഘടനകളുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
Iran Strikes Back: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ വ്യാപക ആക്രമണം, ജനവാസ മേഖലകളിലും ആക്രമണം
- യുഎൻ - യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതും തുടർന്ന് ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതും അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തെയും സുരക്ഷയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു ഗുട്ടെറസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെയും മേഖലയുടെ സ്ഥിരതയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- അമേരിക്ക - ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണിതെന്നായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആക്രമണങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
- ഇസ്രയേൽ - ഇസ്രയേലിനും, സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ആഗോള സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയായ ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ വെല്ലുവിളിയെ തടയാൻ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ അംബാസഡർ ഡാനി ഡാനൻ പ്രതികരിച്ചത്.
- റഷ്യ - ഇറാനെതിരായ ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തെ റഷ്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
- ചൈന - മേഖലയിലെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ചൈന. ഇറാന്റെ പരമാധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നുമായിരുന്നു ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
- ഒമാൻ - തീവ്രമായ നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അൽബുസൈദി പറഞ്ഞത്. അമേരിക്ക-ഇറാൻ ആണവ ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചിരുന്നത് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ്.
- യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ - സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ അപകടകരമാണെന്നായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രതികരണം. ഇരുപക്ഷത്തോടും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
- ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ - യുഎഇ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
- ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി - ഈ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കാളികളല്ല തങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനും അമേരിക്കയും ഉടൻ ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും ഇവർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- ബ്രസീൽ - അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ബ്രസീൽ സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി.
- ഓസ്ട്രേലിയ - അമേരിക്കയെ പിന്തുണച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇറാൻ ആണവായുധം കൈക്കലാക്കുന്നത് തടയാനും അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുമുള്ള നീക്കത്തിന് അദ്ദേഹം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
