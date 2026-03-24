English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
Iran Israel US Conflict: ഇറാനിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം? ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളെ യുഎസും ഇസ്രയേലും ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Iranian Energy Sources: വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾക്കും ഊർജോൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇത് തള്ളിക്കളയുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 24, 2026, 02:50 PM IST
  • നിലവിലെ ആക്രമണ വാർത്തകളോട് അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല
  • സംഘർഷം കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ വ്യാപകമായി മൈനുകൾ വിതറുമെന്ന ഭീഷണി ഇറാൻ മുഴക്കി

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഊർജ നിലയങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾക്കും ഊർജോൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇത് തള്ളിക്കളയുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ ആക്രമണ വാർത്തകളോട് അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, സംഘർഷം കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ വ്യാപകമായി മൈനുകൾ വിതറുമെന്ന ഭീഷണി ഇറാൻ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുനീക്കത്തെ പൂർണമായും ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. കരയുദ്ധത്തിന് തൽക്കാലം പദ്ധതിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും, ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ നിലപാട്.

ഇതിനിടെ ലബനനിലെ യുഎൻ സമാധാനസേനയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ ഷെല്ലാക്രമണം ഉണ്ടായതും, മധ്യ ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹിസ്ബുല്ലയും ഇറാനും മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതും മേഖലയിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ ആഷ്‌കെലോണിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

IranIsraelUS

Trending News