Iran Israel US Conflict: ഇറാനിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം? ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളെ യുഎസും ഇസ്രയേലും ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഊർജ നിലയങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾക്കും ഊർജോൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇത് തള്ളിക്കളയുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ ആക്രമണ വാർത്തകളോട് അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ട്രംപ് ചർച്ച നടത്തിയത് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫുമായോ? മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ എന്ത്?
അതേസമയം, സംഘർഷം കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ വ്യാപകമായി മൈനുകൾ വിതറുമെന്ന ഭീഷണി ഇറാൻ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുനീക്കത്തെ പൂർണമായും ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. കരയുദ്ധത്തിന് തൽക്കാലം പദ്ധതിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും, ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ നിലപാട്.
ഇതിനിടെ ലബനനിലെ യുഎൻ സമാധാനസേനയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ ഷെല്ലാക്രമണം ഉണ്ടായതും, മധ്യ ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹിസ്ബുല്ലയും ഇറാനും മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതും മേഖലയിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ ആഷ്കെലോണിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
