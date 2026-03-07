Iran-US-Israel War: യുദ്ധം എട്ടാം ദിനത്തിലേക്ക്; ആക്രമണത്തിൽ അയവുവരുത്താതെ ഇസ്രയേലും യുഎസും, മറുപടി ശക്തമാക്കി ഇറാനും

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ഇന്ന് എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനിലെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളടക്കം തകർത്തുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടെഹ്റാൻ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ വൻ സ്ഫോടനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 1332 പേർക്കാണ് ഇറാനിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ലെബനനിലും 200ൽ അധികം പേർ മരിച്ചതായാണ് വിവരം.
അതേസമയം തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാനും. എന്നാൽ ടെൽ അവീവിൽ അടക്കമുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് പലയിടങ്ങളിലും തീപിടിത്തം ഉണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
Also Read: Iraq US Base Attacked: ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ; മിസൈലുകളെ ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്ത് യുഎഇ
കീഴടങ്ങണം, അല്ലാതെ ഒത്തുതീർപ്പില്ല...
യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് യുഎസും. ഇറാൻ നിരുപാധികം കീഴടങ്ങണം. അല്ലാതെ ഒത്തുതീർപ്പിനില്ലെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ആശുധ ശേഖരം വിശാലമാക്കാൻ പോകുകയാണ് അമേരിക്കയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നാലിരട്ടിയായി വർധിപ്പിക്കും. ഇതിനായി പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ കമ്പനികളുമായി ധാരണയായെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രമുഖ പ്രതിരോധ നിർമാണ കമ്പനികളുടെ തലവന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.
അതേസമയം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനം ‘മെറോപ്സ്’ ഉടൻ വിന്യസിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായാണിത്. ഉടൻ തന്നെ ഇറാന്റെ വ്യോമമേഖല പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരൊലൈൻ ലെവിറ്റും അറിയിച്ചു.
