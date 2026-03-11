English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran Israel US War: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; ആക്രമണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ

Iran Israel US War: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; ആക്രമണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ

Thai Cargo Ship Destroyed: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന തായ്‌ലൻഡ് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:58 PM IST
  • യുഎഇയിലെ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ട്‌ലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു
  • ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തായ്‌ലൻഡ് നാവികസേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Iran Strikes Oman: ഒമാനിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

Trending Photos

Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
12
Meenam Monthly Horoscope
Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
6
Mercury Transit
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
10
Shani Mangal Yuti
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
Iran Israel US War: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; ആക്രമണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി സമുദ്രസുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കപ്പലുകളിൽ പ്രൊജക്ടൈലുകൾ പതിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന തായ്‌ലൻഡ് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായാണ് വിവരം.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതിനെത്തുടർന്ന് കപ്പലിന് തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രയേലുമായും അമേരിക്കയുമായും നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ALSO READ: യുദ്ധം എപ്പോള്‍ തീര്‍ക്കണമെന്ന് ഇറാൻ തീരുമാനിക്കും, അമേരിക്കയല്ല; പ്രതികരണവുമായി ഐആർജിസി

ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ തായ് കപ്പലിന് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കിവരികയാണെന്ന് തായ്‌ലൻഡ് നാവികസേന അറിയിച്ചു. 23 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 20 പേരെ ഒമാൻ നാവികസേന രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും തായ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

യുഎഇയിലെ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ട്‌ലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഈ കപ്പലെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തായ്‌ലൻഡ് നാവികസേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 178 മീറ്റർ നീളവും 30,000 ടൺ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുള്ള വലിയ ചരക്കുകപ്പലാണിതെന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Iran Israel US WarIranIran War

Trending News