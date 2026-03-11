Iran Israel US War: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; ആക്രമണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി സമുദ്രസുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കപ്പലുകളിൽ പ്രൊജക്ടൈലുകൾ പതിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന തായ്ലൻഡ് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായാണ് വിവരം.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് കപ്പലിന് തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രയേലുമായും അമേരിക്കയുമായും നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ തായ് കപ്പലിന് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കിവരികയാണെന്ന് തായ്ലൻഡ് നാവികസേന അറിയിച്ചു. 23 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 20 പേരെ ഒമാൻ നാവികസേന രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും തായ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
യുഎഇയിലെ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ട്ലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഈ കപ്പലെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തായ്ലൻഡ് നാവികസേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 178 മീറ്റർ നീളവും 30,000 ടൺ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുള്ള വലിയ ചരക്കുകപ്പലാണിതെന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചു.
