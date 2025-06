Iran–Israel War Updates: ഇറാനിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യ; നാളെ ആദ്യ സംഘം ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും

ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അർമേനിയയിലേക്ക് 110 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ആദ്യ സംഘത്തെയും വഹിച്ച് വിമാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് നാളെയെത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

All Indian Nationals and PIOs who can move out of Tehran using their own resources, are advised to move to a safe location outside the City.

We request everyone in Iran to join the below given Telegram Link to receive updates on the situation from the Embassy. Kindly note that this Telegram Link is ONLY for those Indian Nationals who are currently in Iran. https://t.co/6rLuloaEYO

ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അടിയന്തര ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. +989010144557, +989128109115, +989128109109 എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ. ഇറാനിൽ പതിനായിരത്തോളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

A 24x7 Control Room has been established in Ministry of External Affairs in view of the

ongoing developments in Iran and Israel.

The contact details of the control room are as under:

1800118797 (Toll free)

+91-11-23012113

+91-11-23014104

+91-11-23017905

+91-9968291988… https://t.co/Nmo2aHdPy6

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 17, 2025