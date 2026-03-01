English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran School Attack: മിനാബ് സ്കൂൾ ആക്രമണം; മരണം 108, കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ, മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും

Iran School Attack: മിനാബ് സ്കൂൾ ആക്രമണം; മരണം 108, കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ, മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും

മിനാബ് സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 100ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 1, 2026, 06:33 AM IST
  • സ്ഥലത്ത് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
  • തകർന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇനിയും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്.

Iran School Attack: മിനാബ് സ്കൂൾ ആക്രമണം; മരണം 108, കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ, മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേലി ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 108 ആയി. ഇറാനിയൻ റെഡ് ക്രസന്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തെക്കൻ ഇറാനിലെ മിനാബ് സ്കൂളിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ട 108 പേരും വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നാണ് റെഡ് ക്രസന്റ് വക്താവ് അറിയിച്ചത്. 'രക്തസാക്ഷികൾ' എന്നാണ് ഇവരെ ഇറാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്ഥലത്ത് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തകർന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇനിയും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

അതേസമയം ഇറാനിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 201 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഇറാനിയൻ റെഡ് ക്രസൻ്റ് സൊസൈറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 747 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇറാനിലെ 24 പ്രവിശ്യകളിൽ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടന്നതായും റെഡ് ക്രസൻ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Also Read: കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്ക്

ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടോ?

അതിനിടെ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അവകാശവാദവുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും ഡോണൾഡ് ട്രംപും രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖമനെയിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും ഭരണസിരാകേന്ദ്രവും തകർത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നതായി നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചത്. ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ദി ട്രൂത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Israel Iran WarMinab School AttackIran School Attackഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷംമിനാബ് സ്കൂൾ ആക്രമണം

