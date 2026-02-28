English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • 'കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നതിന് മറുപടി നൽകും'; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

'കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നതിന് മറുപടി നൽകും'; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

മിനാബിൽ സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 51 കുട്ടികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 28, 2026, 08:41 PM IST
  • ഇതുവരെ പ്രയോഗിച്ചത് പഴയ ആയുധ ശേഖരമാണ്
  • ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ആയുധങ്ങളാണെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

'കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നതിന് മറുപടി നൽകും'; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിനെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നതിന് മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതുവരെ പ്രയോഗിച്ചത് പഴയ ആയുധ ശേഖരമാണെന്നും വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ആയുധങ്ങളാണെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മിനാബിൽ സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 51 കുട്ടികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും വർധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖമനയിയുടെ കൊട്ടാരം തകർന്നു. അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിനിടെ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎഇ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാഖിൽ ഇറാൻ അനുകൂലികളായ രണ്ട് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും ഇറാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

