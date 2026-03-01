Iran Attacks US Bases: ഖമനെയിയുടെ വധത്തിന് പ്രതികാരം; ഇറാൻ തിരിച്ചടി തുടങ്ങി! 27 അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു; ഇറാഖിലും ആക്രമണം

ടെൽ അവിവ്: ഇസ്രയേലിനെയും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും ഇറാന്റെ ആക്രമണം. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മേഖലയിലെ 27 അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളും, ഇസ്രയേലിന്റെ സൈനിക ആസ്ഥാനവും, ടെൽ അവീവിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസായ സമുച്ചയവും ഉൾപ്പെടെയാൻണ് ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് ടിവി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും 'റെഡ് ലൈൻ' ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വില അവർ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. നാശം വിതയ്ക്കുന്ന പ്രഹരങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഘാലിബാഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിങ്ങളെ മാപ്പിരക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിശക്തമായ പ്രഹരങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ഇറാൻ നൽകാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാഖിലും ആക്രമണം
ഇറാഖിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. എർബിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമാണിത്.
അതേസമയം പരമോന്നത നേതാവിന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സെൻട്രൽ ടെഹ്റാനിൽ ഖമനെയിക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ഒത്തുകൂടിയത്. ഖമനെയിയുടെ മരണത്തിൽ യുഎസിനെയും ഇസ്രയേലിനെയും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തന്റെ ഓഫീസിൽ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ ഖമനെയിയുടെ മകളും മരുമകനും കൊച്ചുമകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു.
