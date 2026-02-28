Israel - Iran Conflict: തിരിച്ചടി, അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി; ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ

ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ. ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. എങ്ങും അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ പൊതുജനത്തിന് ഇസ്രയേൽ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിക്കുകയാണ്.
വടക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ സ്ഫോടനം
യുഎസുമായി ചേർന്ന് ഇറാനെ ആക്രമിച്ച ശേഷം ഇസ്രയേൽ കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ വടക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആക്രമണം തടയാൻ തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടത്.
Also Read: Iran - Israel Tension: അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ വിറച്ച് ഇറാൻ; ടെഹ്റാനിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ, ഇസ്രയേലിനൊപ്പം ചേർന്ന് അമേരിക്കയും..!
അടിയന്തരാവസ്ഥ
ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ, അനിവാര്യമല്ലാത്ത തൊഴിലിടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിരോധിച്ചിരുന്നു. അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമെ യാത്രകൾ പാടുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ബങ്കറുകൾക്ക് സമീപം തന്നെ തുടരണമെന്നും നിർദ്ദേശം.
ടെഹ്റാൻ സ്ഫോടനം
ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെഹ്റാനിൽ ശക്തമായ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രീറ്റിലും, ജോംഹൗറി പ്രദേശത്തും നിരവധി മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണമെന്നാണ് സൂചന. ടെഹ്റാനിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇറാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.