  • Iran Bahrain Attack: ബഹ്‌റൈനിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ വർഷം! തന്ത്രപ്രധാനമായ സൽമാൻ തുറമുഖത്ത് തീപിടിത്തം

Iran Bahrain Attack: ബഹ്‌റൈനിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ വർഷം! തന്ത്രപ്രധാനമായ സൽമാൻ തുറമുഖത്ത് തീപിടിത്തം

അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഇറാൻ ഈ ആക്രമണത്തിലൂടെ നടത്തിയതെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 2, 2026, 07:02 AM IST
  • രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നിരിക്കാം ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ തുറമുഖത്തിന് സമീപം നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
  • ആക്രമണത്തിനായി ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

  1. Iran Strikes On Gulf Countries: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി, കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ യുഎഇ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, സ്കൂളുകൾ അടച്ചു, ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം

Iran Bahrain Attack: ബഹ്‌റൈനിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ വർഷം! തന്ത്രപ്രധാനമായ സൽമാൻ തുറമുഖത്ത് തീപിടിത്തം

മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ. ബഹ്റൈനിലെ സൽമാൻ തുറമുഖത്തിന് സമീപത്ത് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്ര കേന്ദ്രത്തെയാണ് ഇറാൻ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സിവിൽ ഡിഫൻസ് ടീമുകളെ ഉടൻ വിന്യസിച്ച് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടുത്തുള്ള വെയർഹൗസുകളിലേക്കും മറ്റും തീ പടരുന്നത് തടയാനായി. അടിയന്തര സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സുരക്ഷാ, സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നിരിക്കാം ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ തുറമുഖത്തിന് സമീപം നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിനായി ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

Also Read: US Destroyed IRGC: ഐആർജിസിക്ക് ഇനി ആസ്ഥാനമില്ലl 'പാമ്പിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി'യെന്ന് അമേരിക്ക; യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് ഇറാന്റെ സൈനിക താവളം

തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി സുരക്ഷാസേനയും രംഗത്തിറങ്ങി. ആക്രമണത്തിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സാങ്കേതിക സമിതി വിലയിരുത്തുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഇറാന്റെ ഈ നീക്കമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും വലിയ ഭീഷണിയാണിതെന്നും ബഹ്‌റൈൻ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തിയോ വിദ്വേഷമോ പടർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.

