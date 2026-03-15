Strait of Hormuz Iran: ശത്രുക്കൾക്ക് വിലക്ക് തുടരും! മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങാം; ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ സുപ്രധാന നീക്കം

യുദ്ധത്തിനിടെയുണ്ടായ വലിയ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തായാണിത്. എണ്ണക്കപ്പലുകൾ, ടാങ്കറുകൾ എന്നിവയെത്തുന്നതോടെ നിലവിലെ എൽപിജി പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായേക്കാം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:48 AM IST
  • ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർ​ഗ് ദ്വീപിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
  • ഇത് മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  • ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചിയുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനം പുറത്തുവന്നത്.

Strait of Hormuz Iran: ശത്രുക്കൾക്ക് വിലക്ക് തുടരും! മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങാം; ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ സുപ്രധാന നീക്കം

ടെഹ്റാൻ: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ​ഗതാ​ഗതം തുറന്നുനൽകി ഇറാൻ. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. എന്നാൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളായ ഇസ്രയേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ‌ക്കുമുള്ള വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി ഹോർമൂസ് തുറന്നുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു. 

ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർ​ഗ് ദ്വീപിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചിയുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനം പുറത്തുവന്നത്. തന്ത്ര പ്രധാനമായ ഹോർമൂസ് ജലപാത നിലവിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മാത്രമാണ് ഹോർമൂസിൽ വിലക്കുള്ളതെന്ന് അരാ​ഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. എം.എസ്. നൗ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അരാ​ഗ്ചിയുടെ പ്രസ്താവന. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്കും ടാങ്കറുകൾക്കും ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഈ പാത ഉപയോ​ഗിക്കാം.  

