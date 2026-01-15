English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iran protests: ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷം; കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 3400 കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

Iran protests: ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷം; കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 3400 കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

Iran protests Latest Updates: നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടം കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:45 PM IST
  • പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ യുഎസ് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാൻ
  • സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇറാൻ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്

Iran protests: ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷം; കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 3400 കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഇറാനിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തുടരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 3400 കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനുവരി എട്ടു മുതൽ 12 വരെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടം കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ യുഎസ് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് തങ്ങളുടെ മണ്ണിലെ യുഎസ് സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച് ഇറാൻ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇറാനിൽ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ പ്രത്യാക്രമണ ഭീഷണി. ഇറാനിലെ ജനതയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ്, പ്രക്ഷോഭം തുടരാനും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

സഹായം ഉടൻ എത്തുമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാരെ വധിക്കുന്നത് നിർത്താതെ ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി യാതൊരു ചർച്ചയ്ക്കുമില്ലെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സഹായം ഉടൻ എത്തുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമായിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യോമാക്രമണം യുഎസിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെങ്കിലും നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യ മുൻഗണനയെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് കരോലിൻ ലിവീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ മേഖലയിൽ യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തുകയാണ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

