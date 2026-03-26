Iran-US Conflict: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ...ട്രംപിനെ തള്ളി, പകരം ഇറാൻ മുന്നോട്ട് വച്ച ഉപാധികൾ...

ടെഹ്റാൻ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വെടിനിർത്തൽ ഉപാധികൾ തള്ളി ഇറാൻ. വെടിനിർത്തലിനുള്ള 15 ഉപാധികളാണ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് തള്ളിയ ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി 5 നിബന്ധനകൾ മൂന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസ് ടിവിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇറാന്റെ ഉപാധികൾ
1. ഹോർമുസിലെ ഇറാന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കണം
2. ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണം
3. യുദ്ധം വീണ്ടും തുടങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകണം
4. യുദ്ധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം
5. ഇറാനിൽ വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങില്ലെന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇറാന് ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഹോർമൂസ് പാത ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവും താനും ഒന്നിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിനിടെ ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപും അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
