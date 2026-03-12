English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം?

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം?

അമേരിക്കയുമായും ഇസ്രായേലുമായും തുടരുന്ന സൈനിക സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 3 പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:46 PM IST
  • സമാധാനത്തിനുള്ള നിബന്ധനകളായാണ് ഇവയെ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
  • ഇതാദ്യമായാണ് സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം?

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ട് വച്ച് ഇറാൻ. അമേരിക്കയുമായും ഇസ്രായേലുമായും തുടരുന്ന സൈനിക സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇറാന്‍റെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക, യുദ്ധക്കെടുതികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, ഭാവിയിൽ അധിനിവേശം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകുക എന്നിവയാണ് ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ. 

സമാധാനത്തിനുള്ള നിബന്ധനകളായാണ് ഇവയെ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതാദ്യമായാണ് സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇറാന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. സമാധാനത്തോടുള്ള ഇറാന്‍റെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിക്കുന്നതിനായി റഷ്യൻ, പാകിസ്ഥാൻ നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. 

Iran WarIsrael-Iran attack

