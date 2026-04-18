Strait Of Hormuz: ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിന് ഇറാന്റെ മറുപടി; ഹോർമൂസ് വീണ്ടും അടച്ചു, യുദ്ധഭീതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ

അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ഹോർമൂസ് വീണ്ടും അടച്ച് ഇറാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഹോർമൂസ് തുറന്നാലും ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലുള്ള ഉപരോധം പിൻവലിക്കാൻ യുഎസ് തയാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇറാന്റെ നടപടി.
സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബുധനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കരാറായില്ലെങ്കിൽ ബോംബിടുമെന്നാണ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ബോംബാക്രമണം തുടരുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. ഇത് ഗൾഫ് മേഖലയെ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ലോകത്തെ എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ മൂന്നിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണ് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക്. ഇത് വീണ്ടും അടച്ചാൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകും. തങ്ങളുടെ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടഞ്ഞാൽ ഈ പാതയിലൂടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും അനുവാദമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ അറിയിക്കുന്നത്. ഹോർമൂസ് സംബന്ധിത്ത് ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെച്ച് നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
