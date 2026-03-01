Iran Strikes Back: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ​ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ വ്യാപക ആക്രമണം, ജനവാസ മേഖലകളിലും ആക്രമണം

ദുബായ്: ദുബായിൽ ആക്രമണം. ഒരു മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്ന് സ്ഫോടനം. ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം. തുടർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുത്. വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരാൻ നിർദേശം. ദോഹയിൽ 11 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം.
ദോഹയിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് തീപിടിത്തം. ബഹ്റൈനിൽ ക്രൗൺപ്ലാസ ഹോട്ടലിന് സമീപം സ്ഫോടനം. ഖത്തറിലേക്ക് 65 മിസൈലുകളും 12 ഡ്രോണുകളും വർഷിച്ച് ഇറാൻ. കുവൈത്തിൽ സൈറൺ മുഴങ്ങി.
Iranian drone targets Bahrain International Airport; India engages Gulf leaders amid rising tension
Read @ANI Story | https://t.co/gXBwx2m4MB#Iran #India #Gulf #Bahrain #Bahrain #IranRetaliation pic.twitter.com/5PPb7SIy7m
— ANI Digital (@ani_digital) March 1, 2026
ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി യുഎഇ. ദുബായിൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്. ഒമാനിലും ആക്രമണം. ഒമാനിലെ കസബ് തീരപ്രദേശത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം. അതിരുകടന്ന പ്രവർത്തിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് യുഎസിന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ 27 അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചെന്ന് ഇറാൻ.
