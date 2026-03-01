English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iran Strikes Back: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ​ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ വ്യാപക ആക്രമണം, ജനവാസ മേഖലകളിലും ആക്രമണം

Iran Hits Back To Gulf Countries: ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇറാൻ. ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കും ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:34 PM IST
  • യുഎഇയിൽ ജാ​ഗ്ര നിർദേശം
  • ജനങ്ങളോട് വീടുകളിൽ തുടരാൻ നിർദേശം

ദുബായ്: ദുബായിൽ ആക്രമണം. ഒരു മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്ന് സ്ഫോടനം. ജനങ്ങൾക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദേശം. തുടർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുത്. വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരാൻ നിർദേശം. ദോഹയിൽ 11 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം.

ദോഹയിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് തീപിടിത്തം. ബഹ്റൈനിൽ ക്രൗൺപ്ലാസ ഹോട്ടലിന് സമീപം സ്ഫോടനം. ഖത്തറിലേക്ക് 65 മിസൈലുകളും 12 ഡ്രോണുകളും വർഷിച്ച് ഇറാൻ. കുവൈത്തിൽ സൈറൺ മുഴങ്ങി.

ALSO READ: ഇറാന്റെ അടുത്ത പരമോന്നത നേതാവ് മോജ്താബയോ? ആരാണ് മോജ്താബ ഖമനേയി?

ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശവുമായി യുഎഇ. ദുബായിൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ. നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്. ഒമാനിലും ആക്രമണം. ഒമാനിലെ കസബ് തീരപ്രദേശത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം. അതിരുകടന്ന പ്രവർത്തിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് യുഎസിന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ 27 അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചെന്ന് ഇറാൻ.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Iran Strikes BackIran Hits Back To Gulf Countriesഇറാൻയുഎസ്ഇസ്രയേൽ

