Iran Strikes On Gulf Countries: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി, കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ യുഎഇ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, സ്കൂളുകൾ അടച്ചു, ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം

Iran Israel War: യുഎഇയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലയിലും മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 1, 2026, 08:58 PM IST
  • യുഎഇയിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം
  • വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Iran Strikes On Gulf Countries: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി, കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ യുഎഇ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, സ്കൂളുകൾ അടച്ചു, ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം

അബുദാബി: ഇറാനും അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ യുഎഇയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. മേഖലയിൽ മിസൈൽ ആക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്കും പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും നിയന്ത്രണം

സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി മാർച്ച് 2, 3, 4 തീയതികളിൽ യുഎഇയിലെ സ്കൂളുകൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐസിഎസ്ഇ (ICSE), ഐഎസ്‌സി (ISC) പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 'വർക്ക് ഫ്രം ഹോം' സൗകര്യവും ഭരണകൂടം അനുവദിച്ചു.

ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അടച്ചു; ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണം

ജനക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ താത്കാലികമായി അടച്ചു. ഇന്ന് മുതൽ പുതിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. മറ്റു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സം​ഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.

ശക്തമായ നിലപാടുമായി യുഎഇ

ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഎൻഎന്നിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ യുഎഇ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സഹമന്ത്രി റീം അൽ ഹാഷിമി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സന്നദ്ധത വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികളിലേക്കും തിരിച്ചടിയിലേക്കും രാജ്യം നീങ്ങുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിലെ സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

