Iran Strikes Oman: ഒമാനിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

മനാമ: ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ബോട്ട് ആക്രമണം. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് തുറമുഖത്തിന് സമീപമാണ് കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോൺ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.
Omani oil tanker has been targeted 5 miles Khasab Port in Musandam Governorate by Iranian drones presumably or anti ship missiles. #Iran #Oman #IranWar pic.twitter.com/g8ZYez2QiG
— Daksh Sharma (@daksh_sharma_28) March 1, 2026
കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കപ്പലിന് തീപിടിച്ച് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ കപ്പലിൽ 16 ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിലൊരാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കപ്പലിന് തീപിടിച്ചതോടെ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ വിവരങ്ങളോ പരിക്കേറ്റവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒമാൻ നാവികസേനയുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-അമേരിക്ക സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒമാൻ തീരത്ത് വലിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കടലിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ഇറാൻ
ഇറാൻ കടൽമാർഗമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഒമാൻ തീരത്തെ കപ്പൽ ആക്രമണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒമാൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണ്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതരാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
