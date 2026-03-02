English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iran Strikes Oman: ഒമാനിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

Iran Strikes Oman: ഒമാനിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

Oman Oil Tanker Skylight: ഒമാനിൽ എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 15 ഇന്ത്യക്കാരെ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു.

Mar 2, 2026, 04:52 PM IST
  • കപ്പലിൽ 16 ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം
  • കപ്പലിൽ തീപിടത്തമുണ്ടായി

Iran Strikes Oman: ഒമാനിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

മനാമ: ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ബോട്ട് ആക്രമണം. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് തുറമുഖത്തിന് സമീപമാണ് കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോൺ ബോട്ട് ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.

കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം

ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കപ്പലിന് തീപിടിച്ച് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ കപ്പലിൽ 16 ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിലൊരാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കപ്പലിന് തീപിടിച്ചതോടെ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു

കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ വിവരങ്ങളോ പരിക്കേറ്റവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ ഔദ്യോ​ഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒമാൻ നാവികസേനയുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-അമേരിക്ക സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒമാൻ തീരത്ത് വലിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ALSO READ: സൗദി അറേബ്യയിലെ അരാംകോ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; റാസ് തനുര റിഫൈനറി അടച്ചു

കടലിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ഇറാൻ

ഇറാൻ കടൽമാർ​ഗമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഒമാൻ തീരത്തെ കപ്പൽ ആക്രമണമെന്നാണ് വിദ​ഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒമാൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണ്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതരാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

