Benjamin Netanyahu Office Attacked: നെതന്യാഹുവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാന്റെ മിസൈൽ; ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതായി ഐആർജിസി

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതായി ഇറാൻ. ഐആർജിസി ആണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് ഐആർജിസി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അസർന്യൂസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐആർജിസിയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആക്രമണത്തിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ലെന്നും ഐആർജിസി അറിയിച്ചു. അതേസമയം ആക്രമണം നടന്നതായി ഇതുവരെ ഇസ്രയേലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയിൽ യുദ്ധസാഹചര്യം നിലവിൽ അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമനെയിയും നിരവധി രാഷ്ട്രീയ-സൈനിക പ്രമുഖരെയും വധിച്ച യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളാണ് ഇറാൻ ആക്രമിക്കുന്നത്. സംഘർഷം തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാൻ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ നിരവധി ഉന്നത രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേലും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
