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Iran Strikes US: വീണ്ടും സംഘർഷം; യുഎസിന്റെ എഫ്-35 യുദ്ധവിമാന ഹാങ്ങറുകൾ തകർത്തതായും 21 അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായും ഇറാൻ

Iran Targets F35 Hangars: ആക്രമണത്തിൽ യുഎസിന്റെ അത്യാധുനിക എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹാങ്ങറുകൾ തകർത്തതായി ഐ.ആർ.ജി.സി അവകാശപ്പെട്ടതായി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 10, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:01 PM IST
Iran Strikes US: വീണ്ടും സംഘർഷം; യുഎസിന്റെ എഫ്-35 യുദ്ധവിമാന ഹാങ്ങറുകൾ തകർത്തതായും 21 അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായും ഇറാൻ
Image Credit: Iran | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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