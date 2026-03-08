Iran Strikes: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്. മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഇറാന്റെ മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ബഹ്റൈൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സർവകലാശാല കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം, സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടൻ, മാഡ്രിഡ്, പാരിസ്, റോം, ഫ്രാങ്ക്ഫുട്, ബാങ്കോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദോഹയിലേക്ക് ഇന്ന് സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് ഖത്തർ എയർവേയ്സ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ആക്രമണം രണ്ടാം ആഴ്ച ആയിരിക്കേ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിടികൂടിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിടികൂടിയതായി ഇറാന്റെ സുപ്രീം നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി അലി ലാറിജാനിയാണ് പറഞ്ഞത്. അന്തരിച്ച പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനേയിയുടെ വിശ്വസ്തരിലെരാളാണ് ലാറിജാനി.
പിടികൂടിയ സൈനികരെ ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ലാറിജാനി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഇറാന്റെ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചു. ഇതുവരെ ഒരു യുഎസ് സൈനികനെയും തടവിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇറാന്റെ നുണകളിലൊന്നാണ് ഇതെന്നുമാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്താക്കിയത്.
