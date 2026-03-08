English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran Strikes: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

Iran Strikes: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

Israeli Embassy In Bahrain Attacked By Iran: മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ബഹ്റൈൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:04 PM IST
  • അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിടികൂടിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി
  • യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഇറാന്റെ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചു

Read Also

  1. Iran Strikes On Gulf Countries: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി, കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ യുഎഇ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, സ്കൂളുകൾ അടച്ചു, ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം

Trending Photos

Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
7
Mercury Transit 2026
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
7
today gold price
Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Today&#039;s Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope malayalam
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Iran Strikes: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്. മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഇറാന്റെ മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ബഹ്റൈൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സർവകലാശാല കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടൻ, മാഡ്രിഡ്, പാരിസ്, റോം, ഫ്രാങ്ക്ഫുട്, ബാങ്കോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദോഹയിലേക്ക് ഇന്ന് സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് ഖത്തർ എയർവേയ്സ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ: ദുബായ് വിമാനത്താവളം വീണ്ടും തുറന്നു; സർവീസുകൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കും

അതേസമയം, ആക്രമണം രണ്ടാം ആഴ്ച ആയിരിക്കേ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിടികൂടിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിടികൂടിയതായി ഇറാന്റെ സുപ്രീം നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി അലി ലാറിജാനിയാണ് പറഞ്ഞത്. അന്തരിച്ച പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനേയിയുടെ വിശ്വസ്തരിലെരാളാണ് ലാറിജാനി.

പിടികൂടിയ സൈനികരെ ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ലാറിജാനി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഇറാന്റെ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചു. ഇതുവരെ ഒരു യുഎസ് സൈനികനെയും തടവിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇറാന്റെ നുണകളിലൊന്നാണ് ഇതെന്നുമാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്താക്കിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Iran StrikesIsraeli EmbassyBahrain

Trending News