US Troops in Middle East: ലക്ഷ്യം യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഗൾഫ് അശാന്തം; ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കൻ 'കോട്ടകൾ' ഇവയാണ്..!

ഇറാൻ - ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം (Iran - Israel Conflict) രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആക്രമണങ്ങൾ തൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ആണ് ഇപ്പോൾ സംഘർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെഹ്റാനിലുൾപ്പെടെ (Tehran) ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തി. മറുപടിയായി ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുകയാണ്. ലോകജനത മുഴുവൻ യുദ്ധഭീതിയിലാണ് (War Threat) നിലവിൽ.
ഇറാന്റെ ആക്രമണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും...
ഇസ്രയേലിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇറാൻ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനാമ - ബഹ്റൈൻ, ദോഹ - ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, അബുദാബി - യുഎഇ, റിയാദ് - സൗദി അറേബ്യ, ദുബായ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായത്. ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, യുഎഇ തുടങ്ങി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമപാത അടച്ചു.
അതേസമയം ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ തകര്ത്തതായി ഖത്തര് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനിടെ ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഫോടക ശബ്ദം കേട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇറാന്റെ ലക്ഷ്യം അമേരിക്കൻ 'കോട്ടകൾ'...
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം വളരെ ശക്തമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇവയെ തന്നെയാണ്. നിലവിൽ ഇറാനെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏകദേശം 40,000-ത്തിലധികം അമേരിക്കൻ സൈനികരാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവയാണ്...
- അൽ ഉദൈദ് എയർ ബേസ് (Al Udeid Air Base) - ഖത്തർ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക താവളമാണ് അൽ ഉദൈദ് എയർ ബേസ്. ഏകദേശം 10,000 സൈനികരെയാണ് ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദീർഘദൂര ബോംബർ വിമാനങ്ങളും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്കർ വിമാനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.
- അഞ്ചാം അമേരിക്കന് ബേസ് (The US Fifth Fleet base) - ബഹ്റൈന്: അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനമാണിത്.
- അല് സലേം വ്യോമകേന്ദ്രം (Al-Salem Air Base), ക്യാമ്പ് അരിഫ്ജാൻ (Camp Arifjan) - കുവൈത്ത്: അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രമാണിത്.
- അൽ ദാഫ്ര എയർ ബേസ് (Al Dhafra Air Base) - യുഎഇ: അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ താവളമാണിത്.
