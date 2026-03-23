Iran Israel Conflict: ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിച്ചാൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കും; ഇസ്രായേലിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിച്ചാൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറാൻ. ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ മേഖലകൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന ട്രംപിൻറെ മുന്നറിയിപ്പിനുള്ള ഇറാന്റെ മറുപടിയാണിത്.
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ നശിപ്പിച്ച ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമോസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും അടച്ചിടുമെന്നും ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഇസ്രായേലിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം ഇറാൻ നടത്തി. മിഷ്യലുകൾ ഇറാൻ അയച്ചെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് ഒഴികെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്ന് കിടക്കുന്നു
ഇതിനിടയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കും അവരുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്കും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മാരിടൈം ഏജൻസിയിലെ ഇറാന്റെ പ്രതിനിധി അലി മൗസവിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇറാനിയൻ അധികൃതരുമായി കൃത്യമായ ഏകോപനം ആവശ്യമാണെന്നും. സമുദ്ര സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാവികരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷനോടും (ഐഎംഒ) മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച ഇറാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
