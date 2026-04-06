Iran Israel War: ഹോർമുസിൽ പണം ഈടാക്കുന്നത് നിയമ വിധേയമാക്കാന്‍ ഇറാൻ

യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താനായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പണം ഈടാക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:20 AM IST
  • ഹോർമുസിൽ പണം ഈടാക്കുന്നത് നിയമ വിധേയമാക്കാന്‍ ഇറാന്റെ നിർണായക നീക്കം
  • ഇതിലൂടെ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട നഷ്ടം ഈടാക്കുമെന്നും അതുവരെ പണം ഈടാക്കുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. ​Iran Attacks Gulf: ഗൾഫിൽ ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി, കുവൈറ്റിലെ 'മിനിസ്ട്രി കോംപ്ലക്സും' ലക്ഷ്യമിട്ടു; ടെഹ്‌റാനിൽ ഉന്നത സൈനികരെ വധിച്ചതായി ട്രംപ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, പൊന്നിന് ഇന്ന് എന്താ വില? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, പൊന്നിന് ഇന്ന് എന്താ വില? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല
Kerala Lottery Result Today: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
4
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala Lottery Samrudhi SM 49: ഒരു കോടിയുടെ സമൃദ്ധി ഇന്നാർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 49 ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Samrudhi SM 49: ഒരു കോടിയുടെ സമൃദ്ധി ഇന്നാർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 49 ഫലം അറിയാം
ടെഹ്‌റാൻ: ഹോർമുസിൽ പണം ഈടാക്കുന്നത് നിയമ വിധേയമാക്കാന്‍ ഇറാന്റെ നിർണായക നീക്കം. ഇതിലൂടെ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട നഷ്ടം ഈടാക്കുമെന്നും അതുവരെ പണം ഈടാക്കുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: സൈനികനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ യുഎസിന് കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തി; വിമാനവും ഹെലികോപ്ടറും തകർത്തുവെന്ന് ഇറാൻ

എന്നാൽ ഹോർമോസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാന് നരകതുല്യമായ അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റഫോമിലൂടെ ഇറാനുനേരെ അസഭ്യവർഷം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം

ഇതിനിടയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുള്ള ചർച്ച ഒമാനും ഇറാനും തമ്മിൽ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചർച്ചയുടെ ലക്‌ഷ്യം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വ്യാപാര-ഊർജ്ജ കപ്പലുകളുടെ യാത്ര തടസമില്ലാതെയും സുരക്ഷിതമാക്കും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു. അതിനായി വിദഗ്ധർ വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

