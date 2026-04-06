Iran Israel War: ഹോർമുസിൽ പണം ഈടാക്കുന്നത് നിയമ വിധേയമാക്കാന്‍ ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസിൽ പണം ഈടാക്കുന്നത് നിയമ വിധേയമാക്കാന് ഇറാന്റെ നിർണായക നീക്കം. ഇതിലൂടെ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട നഷ്ടം ഈടാക്കുമെന്നും അതുവരെ പണം ഈടാക്കുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഹോർമോസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാന് നരകതുല്യമായ അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റഫോമിലൂടെ ഇറാനുനേരെ അസഭ്യവർഷം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇതിനിടയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുള്ള ചർച്ച ഒമാനും ഇറാനും തമ്മിൽ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വ്യാപാര-ഊർജ്ജ കപ്പലുകളുടെ യാത്ര തടസമില്ലാതെയും സുരക്ഷിതമാക്കും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു. അതിനായി വിദഗ്ധർ വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
