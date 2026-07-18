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Iran-US Conflict: പശ്ചിമേഷ്യ കത്തുന്നു: ആദ്യമായി സിറിയയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ, ജനവാസ മേഖലകളിലും ബോംബാക്രമണം

ആദ്യമായാണ് ഇറാൻ സിറിയയിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ജനവാസ മേഖലയിലേക്കും ആക്രമണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:16 AM IST
Iran-US Conflict: പശ്ചിമേഷ്യ കത്തുന്നു: ആദ്യമായി സിറിയയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ, ജനവാസ മേഖലകളിലും ബോംബാക്രമണം
Image Credit: Iran US Conflict | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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