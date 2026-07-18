/Iran-US Conflict: പശ്ചിമേഷ്യ കത്തുന്നു: ആദ്യമായി സിറിയയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ, ജനവാസ മേഖലകളിലും ബോംബാക്രമണം

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാൻ–യുഎസ് സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. ആക്രമണം ജനവാസ മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെക്കൻ ഇറാനിലെ ബന്തർ ഖമീർ തുറമുഖത്ത് 5 പാലങ്ങളാണ് യുഎസ് സേന ബോംബിട്ട് തകർത്തത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പാക്ക് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഇറാൻഷർ പ്രവിശ്യയിലെ വിമാനത്താവളത്തിലും യുഎസ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഇതിനെതിരെ ഇറാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. കുവൈത്തിലെ വൈദ്യുതനിലയവും ജലപ്ലാന്റും ഇറാൻ ആക്രമിച്ചു. ഇറാൻ തുറമുഖത്തുനിന്നുള്ള എണ്ണക്കപ്പൽ യുഎസ് നാവികസേന പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഒമാൻതീരത്ത് സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ കപ്പൽ ആക്രമിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
സിറിയയിലെ തൻഫ് യുഎസ് സേനാതാവളം, ജോർദാനിലെ യുഎസ് താവളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായി. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇറാൻ സിറിയയെ ആക്രമിക്കുന്നത്. സിറിയയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് സേനയും സിറിയയും ഇത് നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇറാൻ മിസൈലുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി ജോർദാൻ പറഞ്ഞു.
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