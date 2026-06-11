/Iran US War: യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ആക്രമണം

ടെഹ്റാൻ: യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ആക്രമണം. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഇറാനിൽ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ.
സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കുവൈത്ത് വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യുഎസ് ആക്രമണം വീണ്ടും നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകളും വാണിജ്യ കപ്പലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാത്തരം ഗതാഗതങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചതായും ഇറാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമാധാന കരാറിൽ ഇറാൻ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കാൻ ഉത്തരവു നൽകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു . ഇറാൻ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വഴക്കാളിയാണെന്നും കരാറിലെത്താൻ വൈകുന്നതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ യുഎസിന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇറാന് സൈന്യവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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