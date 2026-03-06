ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രായേലും യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളം യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ടെഹ്റാനിലെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും, ലെബനനിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന മരണസംഖ്യ എന്നിവ ഒരു വൻ യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന വെള്ളിയാഴ്ച, ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിൽ പുതിയ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മിസൈലുകൾ വെടിവെച്ചിടുകയും ലെബനനിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വർധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സംഘർഷം പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളം പടരുകയാണ്.
ഇറാനിലെ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു. മറുപടിയായി ഇറാൻ മേഖലയിലുടനീളം മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് മുതൽ ദക്ഷിണേഷ്യ വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രാദേശിക യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ALSO READ: യുദ്ധക്കപ്പൽ മുക്കിയതിന് തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; യുഎസിന്റെ എണ്ണക്കപ്പൽ ആക്രമിച്ചെന്ന് വാദം, കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു
ടെഹ്റാനിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം
വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെ പ്രധാന സർക്കാർ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കരുത്ത് ചോർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഫോടനശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നീക്കം പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഇയാൽ സാമിർ പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി തകർക്കുന്നതിനും നേതൃത്വത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും
സൗദി അറേബ്യ: പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർബേസിന് നേരെ വന്ന മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റിയാദിലെ പാശ്ചാത്യ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ബഹ്റൈൻ: ബഹ്റൈൻ തലസ്ഥാനമായ മനാമയിൽ ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ പതിച്ചു. ഒരു ഹോട്ടലിനും രണ്ട് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. നേരത്തെ ബഹ്റൈനിലെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു.
ലെബനനിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ഈ ആഴ്ച ആദ്യം യുദ്ധത്തിൽ അകപ്പെട്ട ലെബനനിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇതുവരെ 123 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 638 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ലെബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ബെയ്റൂട്ടിന്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടലുകളും നാവിക സേനാ നീക്കങ്ങളും
യുദ്ധം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് ഇറാനിയൻ നാവിക കപ്പൽ തകർത്ത അമേരിക്കൻ അന്തർവാഹിനിയിൽ മൂന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ സൈനികരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'ഓക്കസ്' (AUKUS) പ്രതിരോധ കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതേസമയം, മറ്റൊരു ഇറാനിയൻ കപ്പലായ 'ഐആർഐഎസ് ബുഷെർ' (IRIS Bushehr) തങ്ങളുടെ നാവികസേന നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയതായി ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകെ പറഞ്ഞു. ഈ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 208 നാവികരെ കരയ്ക്കിറക്കി.
ALSO READ: ഡൂംസ്ഡേ മിനിറ്റ്മാൻ III പരീക്ഷിച്ച് യുഎസ്; ഹിരോഷിമയിൽ യുഎസ് പ്രയോഗിച്ച ആറ്റംബോംബിനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് പ്രഹരശേഷി?
നാറ്റോ
നാറ്റോ അംഗമായ തുർക്കിക്ക് നേരെ തൊടുത്തുവിട്ട ഇറാനിയൻ മിസൈൽ വെടിവെച്ചിട്ടതായി നാറ്റോ അറിയിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സഖ്യം തങ്ങളുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ജാഗ്രത തുടരാനാണ് നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം.
സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ
യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈജിപ്തിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സാധനങ്ങൾക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
