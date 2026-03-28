Kuwait Airport Drone Attack: കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; റഡാർ സംവിധാനം തകരാറിലായി

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റഡാർ സംവിധാനത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചു. മേഖലയിൽ നിരവധി ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായാണ് വിവരം. ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത്.
Kuwait International Airport was targeted by several drone attacks, causing material damage but no casualties, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) said on Saturday.
DGCA spokesperson Abdullah Al-Rajhi said the strikes caused significant damage to the airport's radar…
— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) March 28, 2026
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തുടർച്ചയായുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ യുഎഇയെയും ബഹ്റൈനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചും ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് മൂന്നിടങ്ങളിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഇറാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും വലിയ ആക്രമണങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്.
