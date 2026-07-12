/Hormuz Closed: ഹോർമുസ് അടച്ച് ഇറാൻ, യുഎസ് ആക്രമണം ശക്തം; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കൂടുതൽ ശക്തമായി. പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകൾ അമേരിക്ക അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അടച്ചിടുകയാണെന്ന് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) അറിയിച്ചു.
വിദേശ ശക്തികളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഐ.ആർ.ജി.സിയെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മേഖലയിലെ ഇടപെടൽ അമേരിക്ക അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ കടലിടുക്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്നും ഒരു കപ്പലിനും ഇതുവഴി കടന്നുപോകാൻ അനുവാദമുണ്ടാകില്ലെന്നും പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇതിനിടെ, മേഖലയിൽ മൂന്നാം ഘട്ട ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് എക്സിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന 'എം.വി ജി.എഫ്.എസ് ഗാലക്സി' എന്ന സൈപ്രസ് പതാക വഹിച്ച ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഐ.ആർ.ജി.സി ആക്രമണം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് യു.എസ് കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി.
കപ്പലിലെ ഒരു സാധാരണ ജീവനക്കാരനെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും, തീപിടുത്തവും എഞ്ചിൻ റൂമിനുണ്ടായ ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകളും കാരണം കപ്പലിന് യാത്ര തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. തനിക്കെതിരെ ഇറാൻ വധഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളോട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ വധിക്കാനോ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനോ ഇറാൻ സർക്കാർ മുതിർന്നാൽ, ആയിരക്കണക്കിന് മിസൈലുകൾ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന് നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ മിസൈലുകൾ എത്തുമെന്നും ട്രംപ് തന്റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
കടലിടുക്ക് അടച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ സൈനിക നടപടികൾക്ക് മുതിരരുതെന്ന് ഇറാന്റെ ഐ.ആർ.ജി.സി യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശത്രുക്കൾ ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് തങ്ങൾക്കെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മേഖലയിലെ കൂടുതൽ യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ഐ.ആർ.ജി.സി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനും യു.എസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കാനും ഖത്തർ മധ്യസ്ഥർ ഇറാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇറാൻ വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ആരോപിച്ചു.
അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും പരസ്പരമുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ പരസ്യ പ്രസംഗത്തിൽ, ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ് പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
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