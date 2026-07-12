Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /Hormuz Closed: ഹോർമുസ് അടച്ച് ഇറാൻ, യുഎസ് ആക്രമണം ശക്തം; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി

Hormuz Closed: ഹോർമുസ് അടച്ച് ഇറാൻ, യുഎസ് ആക്രമണം ശക്തം; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി

Iran US War Updates: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അടച്ചിടുകയാണെന്ന് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് അറിയിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:49 AM IST
Hormuz Closed: ഹോർമുസ് അടച്ച് ഇറാൻ, യുഎസ് ആക്രമണം ശക്തം; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി
Image Credit: Hormuz | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Argentina Vs Switzerland: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തകർത്ത് അർജൻറീന സെമി ഫൈനലിൽ
Argentina Vs Switzerland46 min ago
2
Hormuz Strait52 min ago
3
FIFA world cup 20263 hrs ago
4
FIFA world cup 20263 hrs ago
5
S Janaki DemiseJul 11