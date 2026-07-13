ഇറാനിൽ ശക്തമായ ആക്രമണവുമായി അമേരിക്ക രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ തിരിച്ചടി ശക്തമാക്കി ഇറാൻ. ഇന്ന് ജോർദാൻ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് അറിയിച്ചു.
ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ (IRNA) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജോർദാനിലെ പ്രിൻസ് ഹസ്സൻ വ്യോമതാവളം, ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് സൈനിക ഡ്രോൺ കമാൻഡ് സെന്റർ, കുവൈത്തിലെ അലി അൽ സലേം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ഇറാനിയൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് എത്തിയ നാല് മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി ജോർദാൻ സായുധ സേന അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയോടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ ജോർദാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവും അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതും അമേരിക്കയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞദിവസം യുഎസ് സൈന്യം ഇറാനെതിരെ മറ്റൊരു ആക്രമണ പരമ്പര നടത്തി.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്. ഖേഷ്ം ദ്വീപ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനടുത്തുള്ള ബന്ദർ അബ്ബാസ് തുറമുഖം, ഇറാഖുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഖുസെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തെക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലുടനീളം വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യുഎസ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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