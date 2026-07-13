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US-Iran War Update: ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ; ജോർദാൻ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈറ്റ് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം

Iran Attack Against Gulf Countries: അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് ഇറാന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി. ജോർദാൻ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈറ്റ് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 13, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:24 PM IST
US-Iran War Update: ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ; ജോർദാൻ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈറ്റ് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
Image Credit: Iran | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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