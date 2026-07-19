/Iran War Updates: ജോർദ്ദാനിൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ; രണ്ട് യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒരാളെ കാണാതായി, സ്ഥിരീകരിച്ച് സൈന്യം

ജോർദാനിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ രണ്ട് യു.എസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും മറ്റൊരു സൈനികനെ കാണാതായതായും യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ശനിയാഴ്ചയാണ് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
യു.എസും സഖ്യകക്ഷികളും ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതെന്ന് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ജോർദാനിൽ എവിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നോ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ആക്രമണത്തിന് ഇറാൻ സേനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചതായി സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യാപാര പാതയുടെ നിയന്ത്രണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇറാനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനുള്ള യു.എസിന്റെ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്താനുള്ള ഇറാന്റെ ശേഷി ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നതും ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റ് നാല് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ ജോർദാനിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ അവർ ആശുപത്രി വിട്ടു.
നിസാര പരിക്കുകളേറ്റ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അറിയിച്ച് 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂവെന്നും സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാൻ ജോർദ്ദാനിൽ യുഎസ് സൈനിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലെ യു.എസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും നേരെ ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ യു.എസ് സേന ഇറാന്റെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത്.
അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളം ലക്ഷ്യമാക്കിയെത്തിയ ഇറാന്റെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തങ്ങളുടെ സൈന്യം തടഞ്ഞതായി ജോർദാൻ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് യു.എസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെങ്കിലും തകർത്തതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് അവകാശപ്പെട്ടതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ തസ്നിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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