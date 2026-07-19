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Iran War Updates: ജോർദ്ദാനിൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ; രണ്ട് യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒരാളെ കാണാതായി, സ്ഥിരീകരിച്ച് സൈന്യം

US Army Members Killed: വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:31 AM IST
Iran War Updates: ജോർദ്ദാനിൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ; രണ്ട് യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒരാളെ കാണാതായി, സ്ഥിരീകരിച്ച് സൈന്യം
Image Credit: Jordan | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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