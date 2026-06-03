/Kuwait Airport Attack: കുവൈത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ, സ്ഥിരീകരിച്ച് എംബസി

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യക്കാരൻ. കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
"ഇന്നുണ്ടായ കുവൈത്ത് എയർപോർട്ട് ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ദരുണമായി മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു, മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും" എംബസി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
Embassy of India in Kuwait expresses its deepest condolences at the tragic demise of an Indian national due to an attack on the airport in Kuwait today. The Embassy is in touch with the bereaved family and is closely coordinating with the Kuwaiti authorities to render all…— India in Kuwait (@indembkwt) June 3, 2026
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മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടുംബവുമായി എംബസി അധികൃതർ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദുരന്തബാധിതരായ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി കുവൈത്ത് അധികൃതരുമായി എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏകോപനം നടത്തുന്നതായി എംബസി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിവ് നേർക്കുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച കുവൈത്ത് തിരിച്ചും പ്രതികരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കുവൈത്തിലെ നയതന്ത്ര മിഷൻ ഓഫീസുകളിലും ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. നവീകരണം പൂർണതോതിൽ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എയർപോർട്ട് തുറന്നത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയിരുന്നു.
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