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Kuwait Airport Attack: കുവൈത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ, സ്ഥിരീകരിച്ച് എംബസി

Kuwait Airport Attack: കുവൈത്ത് എയർപോട്ടിലുണ്ടായ ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:27 PM IST
Kuwait Airport Attack: കുവൈത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ, സ്ഥിരീകരിച്ച് എംബസി
Image Credit: Kuwait | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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