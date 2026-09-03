ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും അശാന്തം. സൗദി എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം. പ്രധാന ചരക്ക് ഇടനാഴിയായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നു പോയ സൗദി എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഫിലിപ്പീന്സ് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് സൗദി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആക്രമണ വാര്ത്ത ഇറാൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കപ്പലിന് തീപിടിച്ചത് കടലില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മൈനുകളില് തട്ടിയെന്നാണ് വാദം. കപ്പല് സഞ്ചരിച്ചത് അനധികൃത പാതയിലൂടെയാണെന്നും ഇറാന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ തെക്കന് ഇറാനില് ഇന്നലെ അമേരിക്കയുടെ മിസൈല് ആക്രമണമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് നടന്ന ആക്രമണത്തില് 18 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 108 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇറാന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്യാണ സല്ക്കാരത്തിനിടെ നടന്ന യുഎസ് ആക്രണണത്തില് രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം നാല് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
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