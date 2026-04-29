Iran-Us Conflict: രണ്ടായിരത്തിലധികം യുഎസ് നാവികരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതായി ഇറാൻ ഹാക്കർമാർ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പെന്റഗൺ

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ച രണ്ടായിരത്തിലധികം യുഎസ് നാവികരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇറാൻ ബന്ധമുള്ള ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പ്. സംഭവത്തിൽ യുഎസ് സൈനിക ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗൺ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. ചോർന്ന വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് ആധികാരികമാണെന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മേഖലയിലെ യുഎസ് നാവീകർക്കുനേരെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതായാണ് വിവരം.
'ഹൻദല' എന്ന ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പാണ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന നാവികരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൈബർ ആക്രമണം നടന്നത്. ടെലിഗ്രാം വഴി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഹാക്കർമാർ, തങ്ങൾ ഈ നാവികരെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുവെന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പറയുമ്പോൾ, 2,379 യുഎസ് നാവീകരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ചോർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന കൃത്യമായ കണക്കാണ് പ്രാദേശിക അറബ് വാർത്താ വെബ്സൈറ്റായ ഷഫാഖ് ഡോട്ട് കോം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നാവീകരുടെ കുടുംബ വിവരങ്ങൾ, വിലാസങ്ങൾ, ദിനചര്യകൾ, ദൈനംദിന നീക്കങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നും ഇവ പിന്നീട് പുറത്തുവിടുമെന്നും ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടു.
എങ്കിലും, ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എത്രയും വേഗം തുറന്നുനൽകണമെന്നും ഇറാൻ യുഎസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൊവ്വാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് നാവീകരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്.
