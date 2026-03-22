Iran-Israel War: ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ; ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധം പാളി! വൻ നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഇറാൻറെ മിസൈൽ പ്രഹരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചില്ല. വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ആക്രമണത്തിലുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 22, 2026, 06:04 AM IST
  • ഷിമൺ പെരസ് നെഗേവ് ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് സെന്റർ ഡിമോണയിലാണുള്ളത്.
  • ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ആണവ കേന്ദ്രത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

കെയ്‌റോ/ജറൂസലേം: ഇസ്രയേലിലെ പ്രധാന ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രയേലിലെ തെക്കൻ ന​ഗരങ്ങളായ ഡിമോണ, അരാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഡിമോണയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 5 തവണ ഇവിടെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 

ഷിമൺ പെരസ് നെഗേവ് ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് സെന്റർ ഡിമോണയിലാണുള്ളത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ആണവ കേന്ദ്രത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആണവവികിരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസി അറിയിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ഇറാൻ്റെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സമ്മതിച്ചു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ മിസൈൽ നേരിട്ട് പതിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചിലരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. 'ടു-സ്റ്റേജ് ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ' ആണ് ഇറാൻ ആക്രമണത്തിനായി ഉയോഗിച്ചതെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഇയാൽ സാമിർ വ്യക്തമാക്കി. 

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആക്രമണം ശക്തമാകുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞത്. യുദ്ധം ഉടനെങ്ങും അവസാനിക്കില്ലെന്നും കാറ്റ്‌സ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് വെല്ലുവിളി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അമേരിക്ക തുടങ്ങിയതായും വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഉന്നതരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

