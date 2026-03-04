English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran Conflict: ഇറാൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് മുങ്ങി; 30 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

Iran Conflict: ഇറാൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് മുങ്ങി; 30 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

Iran Conflict: 30 നാവികരെ ശ്രീലങ്ക രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിജിത ഹെരാത്ത് പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 4, 2026, 02:18 PM IST
  • ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
  • ഇറാൻ നാവിക സേനയുടെ ഫ്രിഗേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ദേന എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലാണ് ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് മുങ്ങിയത്.
  • ഇതിൽ 180 പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; കർക്കടക രാശിക്കാർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; കർക്കടക രാശിക്കാർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
Iran Conflict: ഇറാൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് മുങ്ങി; 30 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഇറാൻ നാവിക സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം കടലിൽ മുങ്ങി. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 30 പേരെ ശ്രീലങ്കൻ നാവിക സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. 30 നാവികരെ ശ്രീലങ്ക രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിജിത ഹെരാത്ത് പറഞ്ഞു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ നാവിക സേനയുടെ ഫ്രിഗേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ദേന എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലാണ് ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് മുങ്ങിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതിൽ 180 പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ തുറമുഖമായ ഗാലെയിൽ നിന്ന് 40 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് കപ്പൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നത്. കപ്പലിൽ നിന്ന് അപായ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീലങ്ക രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നാവികസേനയെ അയച്ചത്. നാവിക സേനയ്‌ക്കൊപ്പം വ്യോമസേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി രണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനാ കപ്പലുകളും ഒരു വിമാനവും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹെരാത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ മുങ്ങാൻ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇറാനെതിരെ യുഎസും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ആക്രമണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ നാവിക സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം കടലിൽ മുങ്ങിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Iran ConflictWar Ship sinksSri Lankan Coast

Trending News