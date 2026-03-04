Iran Conflict: ഇറാൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് മുങ്ങി; 30 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഇറാൻ നാവിക സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം കടലിൽ മുങ്ങി. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 30 പേരെ ശ്രീലങ്കൻ നാവിക സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. 30 നാവികരെ ശ്രീലങ്ക രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിജിത ഹെരാത്ത് പറഞ്ഞു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ നാവിക സേനയുടെ ഫ്രിഗേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ദേന എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലാണ് ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് മുങ്ങിയത്.
ഇതിൽ 180 പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ തുറമുഖമായ ഗാലെയിൽ നിന്ന് 40 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് കപ്പൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നത്. കപ്പലിൽ നിന്ന് അപായ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീലങ്ക രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നാവികസേനയെ അയച്ചത്. നാവിക സേനയ്ക്കൊപ്പം വ്യോമസേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി രണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനാ കപ്പലുകളും ഒരു വിമാനവും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹെരാത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ മുങ്ങാൻ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇറാനെതിരെ യുഎസും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ആക്രമണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ നാവിക സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം കടലിൽ മുങ്ങിയത്.
