Iran Israel War: ഇറാന് കനത്ത തിരിച്ചടി; ട്രംപിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലേക്കോ?

കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി നൈനി ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 20, 2026, 03:42 PM IST
  • ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
  • പേർഷ്യൻ പുതുവർഷമായ 'നൗറൂസ്' ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) വക്താവ് ജനറൽ അലി മുഹമ്മദ് നൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പേർഷ്യൻ പുതുവർഷമായ 'നൗറൂസ്' ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. 

കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നൈനി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷി തകർത്തുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ അവകാശവാദം നൈനി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാൻ ശക്തമായ മിസൈലുകൾ ഇപ്പോഴും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലേക്ക് യുഎസ് കപ്പലുകൾ അയക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ട്രംപിനെ നൈനി വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നൈനി വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അതേസമയം ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിൽ ഖത്തറിന്റെ എൽഎൻജി കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ കുവൈറ്റിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

