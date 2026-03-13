English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran's Missile Strike Near Jerusalem: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ജറുസലേമിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപം സ്ഫോടനങ്ങൾ, പ്രാ‍ർഥനകൾ നിർത്തി- VIDEO

Iran Attacks Israel: പടിഞ്ഞാറൻ മതിൽ, അൽ-അഖ്സ മസ്ജിദ്, ചർച്ച് ഓഫ് ദ ഹോളി സെപ്പൽക്കർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സമീപം മിസൈൽ വീണതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 13, 2026, 08:49 AM IST
  • മധ്യ ഇസ്രയേലിൽ ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായി ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ജറുസലേമിലെ പുണ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

Iran's Missile Strike Near Jerusalem: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ജറുസലേമിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപം സ്ഫോടനങ്ങൾ, പ്രാ‍ർഥനകൾ നിർത്തി- VIDEO

ടെൽ അവിവ്: ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായും ഇതിൽ ഒരു മിസൈൽ ജറുസലേമിലെ പഴയ നഗരത്തിന് (Old City) നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം അകലെ പതിച്ചതായും ഇസ്രായേൽ. ലോകപ്രശസ്തമായ പടിഞ്ഞാറൻ മതിൽ (Western Wall), അൽ-അഖ്സ മസ്ജിദ്, ചർച്ച് ഓഫ് ദ ഹോളി സെപ്പൽക്കർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് മിസൈൽ വീണതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, വിശ്വാസികളുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മധ്യ ഇസ്രയേലിൽ ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായി ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

എന്നാൽ ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാൻ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ജറുസലേമിലെ പുണ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോകത്തെ പ്രമുഖ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖലയായതിനാലാണ് ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. അതേസമയം, ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാനിൽ ഇസ്രായേൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചു. ടെഹ്‌റാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തുന്നത്.

ടെഹ്‌റാനിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിന് സമീപവും തെക്കൻ മേഖലകളിലും കാഷാൻ നഗരത്തിലും മിസൈൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഹ്‌വാസ് നഗരത്തിലും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും ചില സുരക്ഷാ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

മേഖലയിലെ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാഖിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സൈനിക വിമാനം തകർന്നുവീണതായി യുഎസ് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതായും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

